Südkorea will Ausländer und koreanische Experten im Ausland für öffentlichen Dienst anwerben

Photo : YONHAP News

Südkorea will Ausländer und koreanische Experten im Ausland für den öffentlichen Dienst in Südkorea anwerben.Das Ministerium für Personalmanagement teilte am Mittwoch mit, hierfür in seiner Humanressourcen-Datenbank zusätzliche Informationen über Talente im Ausland erfassen zu wollen.Die HR-Datenbank ist ein nationales System zur Sammlung und Verwaltung von persönlichen Informationen über Kandidaten für öffentliche Ämter, um die Rekrutierung talentierter Menschen für wichtige Regierungsämter sicherzustellen.Der Minister für Personalmanagement, Kim Seung-ho, versprach aktive Unterstützung für die Anlockung von Talenten im Ausland für den öffentlichen Dienst auf Gebieten, auf denen die Sicherstellung von international wettbewerbsfähigen Experten nötig ist. Als ein Beispiel nannte er Personal für die geplante Luft- und Raumfahrtbehörde.