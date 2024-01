Atomunterhändler Südkoreas, der USA und Japans beraten in Seoul

Photo : YONHAP News

Die Atomunterhändler Südkoreas, der USA und Japans sind in Seoul zu einer Beratung zusammengekommen.Kim Gunn, Südkoreas Sonderbeauftragter für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel, Jung Pak, Hohe Beamtin für Nordkorea im US-Außenministerium, und Hiroyuki Namazu, Generaldirektor für Asien und Ozeanien im japanischen Außenministerium, berieten über die Zusammenarbeit im Zuge einer wachsenden Sicherheitsbedrohung durch Nordkorea.Südkoreas Vertreter Kim Gunn sagte, Nordkorea sorge für Spannungen, um die Aufmerksamkeit seiner Bürger auf das Ausland zu lenken. Das kommunistische Land bringe sich dadurch jedoch selbst in Gefahr.Jung Pak nahm erstmals als Nordkorea-Beauftragte im US-Außenministerium an den Gesprächen teil. Sie ist die Nachfolgerin von Sung Kim, der die Aufgabe von 2021 bis 2023 wahrgenommen hatte.