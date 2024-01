Südkorea nimmt an NATO-Treffen von Militärchefs teil

Photo : YONHAP News

Südkorea hat an einem Treffen von Militärchefs des NATO-Militärausschusses teilgenommen.Der Vereinigte Generalstab (JCS) der südkoreanischen Streitkräfte teilte am Freitag mit, dass sein Vizevorsitzender Hwang You-sung stellvertretend für den Vorsitzenden Kim Myung-soo an dem NATO Military Chiefs of Defence Meeting teilgenommen habe. Das Treffen habe am 17. und 18. Januar in Brüssel stattgefunden.Südkorea nahm auf Einladung der NATO daran teil. Auch Japan, Australien und Neuseeland wurden eingeladen.Hwang präsentierte Nordkoreas fortschreitende Nuklear- und Raketenfähigkeiten als die größte Bedrohung für die koreanische Halbinsel und ihre Umgebung. Er forderte eine Kooperation und Reaktion der internationalen Gemeinschaft.Das NATO Military Chiefs of Defence Meeting ist ein jährliches Treffen, an dem hochrangige Militärvertreter des Bündnisses teilnehmen. Südkorea war als Partnerland 2010 zum ersten Mal dabei gewesen und wurde dieses Jahr zum neunten Mal eingeladen.