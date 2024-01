US-Denkfabrik: Keine Anzeichen für bevorstehenden Atomtest im nordkoreanischen Punggye-ri

Photo : YONHAP News

Einer US-Denkfabrik zufolge gibt es keine Anzeichen für einen bevorstehenden Atomtest auf dem nordkoreanischen Atomtestgelände in Punggye-ri, obwohl die Anlage in einem einsatzbereiten Zustand behalten wird.Entsprechendes berichtete das Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS) am Donnerstag (Ortszeit).Auf am 16. Januar aufgenommenen Satellitenbildern seien Aktivitäten in verschiedenen Bereichen der Atomtestanlage Punggye-ri zu sehen.Die beobachteten Aktivitäten schienen zwar nur geringfügig zu sein. Diese zeigten jedoch, dass Nordkorea sich darum bemühe, die Fortschritte zur Wiederinbetriebnahme des Tunnels Nr. 3 und den allgemeinen Zustand der Anlage aufrechtzuerhalten, hieß es.Südkorea und die USA hatten beurteilt, dass Nordkorea alle erforderlichen Vorbereitungen für die Durchführung eines siebten Atomtests abgeschlossen hat. Sie waren davon ausgegangen, dass der neue Test sehr wahrscheinlich im Tunnel Nr. 3 unternommen werde.Obwohl die Entscheidung über die Durchführung eines siebten Nukleartests völlig in den Händen von Machthaber Kim Jong-un liege, deuteten die jüngsten Aktivitäten in Punggye-ri nicht auf einen bevorstehenden Atomtest hin, hieß es weiter.