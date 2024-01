US-Beamter rechnet mit dramatischer Veränderung nordkoreanischer Bedrohung als Folge der Kooperation mit Russland

Photo : YONHAP News

Die militärische Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland wird nach Einschätzung eines hohen US-Beamten das Niveau der nordkoreanischen Bedrohung in Nordostasien im nächsten Jahrzehnt drastisch erhöhen.Entsprechendes äußerte Pranay Vaddi, leitender Direktor im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses, bei einer von der in Washington ansässigen Denkfabrik Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS) veranstalteten Diskussion am Donnerstag (Ortszeit).Was man zwischen Russland und Nordkorea sehe, sei ein beispielloses Niveau der Kooperation im Militärbereich. Er denke, dass sich der Charakter der nordkoreanischen Bedrohung in der Region als Folge dieser Zusammenarbeit im kommenden Jahrzehnt drastisch verändern könnte, sagte er.Südkorea und die USA gehen davon aus, dass Nordkorea um den Besuch des russischen Verteidigungsministers Sergei Schoigu in Pjöngjang im vergangenen Juli Rüstungsgüter wie Artilleriegranaten in großem Stil an Russland geliefert habe. Damals hatte Schoigu Machthaber Kim Jong-un getroffen.Beobachter vermuten, dass Nordkorea auch nach dem Treffen zwischen Kim und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im vergangenen September seine Waffenlieferungen an Russland fortgesetzt habe. Im Gegenzug habe Nordkorea russische Technologie für Satellitenstarts erhalten. Diese könnte Pjöngjang für den Start eines Spionagesatelliten im letzten Jahr eingesetzt haben.