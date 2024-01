Südkorea weltweit auf Platz fünf bei militärischer Stärke

Photo : YONHAP News

Südkorea verfügt über die fünftmächtigsten Streitkräfte in der Welt.Das geht aus einem Bericht von Global Firepower, einer US-Institution zur Bewertung der militärischen Stärke, hervor.Laut dem Bericht „Global Firepower 2024“ erreichte Südkorea einen Indexwert von 0,1416 und rangierte auf Platz fünf unter 145 verglichenen Ländern. Das Land verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um einen Rang.Nordkorea rutschte mit einem Indexwert von 0,5313 auf Platz 36 ab, nachdem es letztes Jahr den 34. Platz belegt hatte. Noch 2019 hatte Nordkorea an 18. Stelle gelegen, fiel jedoch anschließend in der Rangliste immer weiter zurück.Global Firepower misst die militärische Stärke von Ländern anhand von über 60 Indikatoren, darunter Armeestärke, Zahl der Waffen, Wirtschaftskraft und Verteidigungshaushalt.Beim Verteidigungshaushalt landete Südkorea auf Platz elf, Nordkorea auf Platz 58.Das Ranking führen die USA an, gefolgt von Russland, China und Indien.