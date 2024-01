Pjöngjang verurteilt Konsultation des UN-Sicherheitsrates zu Nordkorea

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die informellen Konsultationen des UN-Sicherheitsrats zum nordkoreanischen Start einer Hyperschallrakete scharf verurteilt.Das nordkoreanische Außenministerium teilte am Samstag mit, dass die Diskussion über souveräne Rechte des Landes zutiefst bedauert würde.Obwohl der Test für die Sicherheit der Nachbarn keine Gefahr dargestellt habe, hätten die USA diesen nicht nur im UN-Sicherheitsrat angesprochen, sondern auch provokative Militärübungen mit ihrer Anhängerschaft in Gewässern um die koreanische Halbinsel durchgeführt.Nordkorea wolle dem abnormalen Vorgehen des Sicherheitsrats gegen Bemühungen zur Stärkung seiner Selbstverteidigungskapazitäten nicht tatenlos zusehen. Es werde seine Souveränität und legitimen Interessen durch stärkere Maßnahmen schützen, betonte das Ministerium.Berichten zufolge kam der UN-Sicherheitsrat am Donnerstag zu einer informellen Konsultation zum Thema Nichtverbreitung von Kernwaffen und Nordkorea zusammen. Thema war unter anderem ein nordkoreanischer Raketenstart am 14. Januar, bei dem es sich nach Darstellung des Landes um eine ballistische Mittelstreckenrakete handelte. In dem Zusammenhang wurde in dem Gremium offenbar auch um die wachsende Gefahr einer nordkoreanischen Aggression besprochen.