Interimschef der Regierungspartei weist Rücktrittsforderung des Präsidialamtes zurück

Der Interimschef der regierenden Partei Macht des Volkes (PPP), Han Dong-hoon, hat eine Rücktrittsforderung des Präsidialamtes zurückgewiesen.Ein hoher Vertreter des Regierungslagers sagte gegenüber KBS, dass der Stabschef im Präsidialamt, Lee Kwan-sup, bei einem Treffen am Sonntag im Auftrag von Präsident Yoon Suk Yeol Hans Rücktritt verlangt habe.Grund sei Unzufriedenheit mit Hans Umgang mit Vorwürfen gegen First Lady Kim Keon-hee. Beispielsweise soll er nicht verhindert haben, dass Kim Gyeong-ryul, ein Mitglied des Notkomitees, sich zu den Vorwürfen wegen einer Luxustasche als Geschenk für die First Lady im Jahr 2022 äußerte.Einige Yoon nahestehende Regierungsabgeordnete vermuten, dass die Rücktrittsforderung mit Hans öffentlicher Unterstützung für eine Kandidatur Kim Gyeong-ryuls im Seouler Bezirk Mapo bei den kommenden Parlamentswahlen zusammenhängen könnte. Denn damit würde der Nominierungsprozess missachtet.Laut dem von KBS zitierten Vertreter sei das aber nicht der Grund für den Schritt des Präsidialamtes gewesen.