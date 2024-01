Interimschef der Regierungspartei weist Rücktrittsforderungen zurück

Photo : YONHAP News

Der Interimschef der regierenden Partei Macht des Volks (PPP), Han Dong-hoon, hat Rücktrittsforderungen aus der Regierung zurückgewiesen.Er gehe davon aus, dass seine Amtszeit bis nach den Parlamentswahlen andauern werde, sagte Han am Montag auf dem Weg zur Arbeit Reportern gegenüber.Han wollte sich nicht zu Kritik äußern, dass die Forderung des Präsidialamtes eine übermäßige Einmischung in Parteiangelegenheiten darstelle. Er habe die Forderung zurückgewiesen, daher wolle er nicht konkret darauf eingehen, hieß es.Zum Vorwurf gegen First Lady Kim Keon-hee, eine teure Luxustasche als Geschenk von einem Pastor im Jahr 2022 angenommen zu haben, äußerte Han, seine Position habe sich niemals geändert. Demnach müsse die Angelegenheit aus dem Blickwinkel der Öffentlichkeit betrachtet werden.Ein hoher Vertreter des Regierungslagers sagte am Sonntag, dass der präsidiale Stabschef Lee Kwan-sup Han getroffen und die Rücktrittsforderung überbracht habe.Das Präsidialamt habe die Forderung mit Unzufriedenheit mit Hans Umgang mit Kims Fall und dessen Versäumnis begründet, Äußerungen eines Mitglieds des Krisenkomitees über den Vorwurf von Kims Erhalt der Luxustasche nicht verhindert zu haben, hieß es.