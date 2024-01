USA stehen mit Südkorea im Austausch über Nordkoreas mögliches Unterwasser-Atomwaffensystem

Photo : KBS News

Nordkorea hat am Freitag gemeldet, eine nukleare Unterwasser-Angriffsdrohne im Ostmeer getestet zu haben.Die Waffe „Haeil-5-23“ könne durch eine Explosion unter Wasser einen radioaktiven Tsunami auslösen, so die Behauptung. Der Test sei eine Reaktion auf die seit dem 15. Januar abgehaltenen gemeinsamen Seeübungen Südkoreas, der USA und Japans gewesen.Daraufhin teilten die USA mit, sich in einem Informationsaustausch mit der südkoreanischen Regierung zu befinden. Ob Nordkoreas Behauptungen wahr seien, lasse sich nicht bestimmen.Unabhängig vom Wahrheitsgehalt der Angaben sei Nordkoreas weiterer Ausbau seiner militärischen Fähigkeiten aber eine Tatsache, hieß es. Daher sei die Verstärkung des Bündnisses mit Südkorea und Japan angebracht.Das US-Verteidigungsministerium teilte mit, Nordkoreas Verhalten zu beobachten. Mit den Regierungen Südkoreas und Japans werde eng zusammengearbeitet, um den Bedrohungen aus Nordkorea zu begegnen.Gemeint ist offenbar die Notwendigkeit gemeinsamer Militärübungen zwischen Südkorea, den USA und Japan angesichts der intensiveren militärischen Aktionen Nordkoreas.Das Weiße Haus nimmt es nach eigenen Angaben sehr ernst, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zuletzt auch von Krieg sprach.Kim sollte sich mehr auf die Ernährung seines Volks konzentrieren als auf die Aufrüstung, hieß es aus der US-Regierungszentrale hierzu.