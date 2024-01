Früherer Chef der Regierungspartei Lee Jun-seok gründet neue Partei

Photo : YONHAP News

Der frühere Chef der Regierungspartei, Lee Jun-seok, hat eine neue Partei gegründet.Der Gründungsparteitag der Neuen Reformpartei fand am Samstag statt. Lee wurde zum ersten Parteivorsitzenden gewählt.Die Leitung des Politikausschusses übernahm der ehemalige Abgeordnete Kim Yong-nam. Chun Ha-ram, Huh Eun-ah und Lee Ki-in, die den Vorbereitungsausschuss für die Parteigründung leiteten, wurden in den Vorstand gewählt. Kim Cheol-geun bleibt im Amt des Generalsekretärs.Hinsichtlich der Ausrichtung der Partei sprach Huh von einer konservativen, demokratischen und liberalen Partei.An dem Gründungsparteitag nahmen auch Lee Nak-yon und Cho Eung-cheon teil, die für die Gründung neuer Parteien aus der oppositionellen Minjoo-Partei ausgetreten waren.Sie betonten in ihren Gratulationsreden die Notwendigkeit eines „big tent“ (großen Zeltes) von Gruppierungen, einschließlich der Neuen Reformpartei, die gegen die beiden größten Parteien gerichtet sind.