Hyundai Motor Group bittet USA um Sondergenehmigung für Batteriemineralien aus China

Die Hyundai Motor Group hat die US-Regierung um eine befristete Nutzung von kritischen Mineralien aus China für die Produktion von Elektroauto-Batterien gebeten.Die südkoreanische Gruppe reichte laut dem US-Amtsblatt der US-Regierung am 18. Januar ein Meinungspapier ein. Darin bezeichnete sie im Falle bestimmter kritischer Mineralien die sofortige Streichung von besorgniserregenden ausländischen Unternehmen (Foreign Entity of Concern: FEOC) aus der Lieferkette für Elektroauto-Batterien als „unrealistisch“.Hyundai wies darauf hin, dass im Jahr 2022 in China 100 Prozent des Kugelgraphits und 69 Prozent des synthetischen Graphits in der Welt raffiniert und produziert worden seien. Es sei sehr wahrscheinlich, dass andere Länder China nicht kurzfristig ersetzen können.Die Gruppe schlug Washington vor, eine Liste von kritischen Mineralien zu erstellen, die vorläufig noch unabhängig von ihrer Herkunft für die Herstellung von Batterien und Batterieteilen verwendet werden dürften. Auf der Liste solle auch Graphit stehen.Um Subventionen für E-Autos nach dem US-Gesetz Inflation Reduction Act (IRA) erhalten zu können, dürfen ab diesem Jahr keine Batteriekomponenten mehr aus einem FEOC bezogen werden. Für Batteriemineralien gilt diese Regelung ab 2025.Die US-Regierung hatte im vergangenen Dezember praktisch alle Unternehmen in China als FEOC ausgewiesen. Laut Prognosen wird das die weltweite E-Auto- und Batteriebranche stark belasten, die stark auf kritische Mineralien aus China angewiesen ist.