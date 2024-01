Russland: Krieg in der Ukraine wegen westlicher Militärhilfe verlängert

Photo : YONHAP News

Russland sieht westliche Militärhilfe als Grund dafür, dass der Krieg in der Ukraine weitergeht.Das sagte der russische Außenminister Sergei Lawrow am Montag in einer Sitzung des Weltsicherheitsrats in New York.Die Sitzung hatte Moskau beantragt, um über den Weltfrieden und Sicherheitsbedrohungen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine zu sprechen.Die Unterstützung der Ukraine mit westlichen Waffen verhindere Friedensverhandlungen. Die westlichen Länder würden außerdem die Ukraine für einen Kampf nutzen und Russland schwächen, ohne das Leben ihrer eigenen Soldaten zu opfern.Vor der Sitzung hatten Diplomaten von 46 Staaten und der EU eine Pressekonferenz gegeben und die russische Position in einer Erklärung als "Heuchelei" kritisiert.Russland wolle damit von seiner Aggression gegen die Ukraine ablenken. Moskau solle den Krieg beenden und seine Truppen aus der Ukraine abziehen.Zum Einsatz nordkoreanischer ballistischer Raketen gegen die Ukraine hieß es, dass Pjöngjang und Moskau sich an Resolutionen des Weltsicherheitsrats halten müssten, die Waffengeschäfte mit Nordkorea untersagen.