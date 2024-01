Yoon designiert früheren Chef der Oberstaatsanwaltschaft Seoul zum Justizminister

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat den ehemaligen Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Seoul, Park Sung-jae, zum neuen Justizminister designiert.Wie ein Beamter des Präsidialamtes am Montag mitteilte, werde die Entscheidung möglicherweise noch am heutigen Dienstag offiziell bekannt gemacht.Park war der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Daegu, als Yoon dort im Jahr 2013 Staatsanwalt war.Die Nominierung des neuen Justizministers erfolgte etwa einen Monat, nachdem der frühere Justizminister Han Dong-hoon am 21. Dezember aus dem Amt geschieden war, um Interimschef der regierenden Partei Macht des Volks zu werden.Yoon hatte zuvor am 18. Januar den stellvertretenden Generalstaatsanwalt, Sim Woo-jung, zum Nachfolger des zurückgetretenen Vizejustizministers Lee Noh-kong ernannt.