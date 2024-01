Überlebender des versenkten Kriegsschiffs Cheonan wird Kapitän neuer Cheonan

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Korvette Cheonan war im März 2010 während eines Patrouilleneinsatzes südwestlich der Insel Baengnyeong im Westmeer durch einen überraschenden Torpedoangriff Nordkoreas in zwei Teile zerbrochen und untergegangen.Dabei kamen 46 Besatzungsmitglieder ums Leben, 58 wurden gerettet.Park Yeon-soo, damals Kapitänleutnant, gelang es mitten in der Krise, sieben Soldaten in Sicherheit zu bringen.Nach mehr als zehn Jahren wurde Park zum Fregattenkapitän befördert. Er wurde als Kapitän des neuen Kriegsschiffs Cheonan ausgewählt, das beim Kommando der Zweiten Flotte der Marine eingesetzt wurde.Park kehrte damit zur „Cheonan“ zurück. Vor seiner Amtsantrittsfeier besuchte er das Denkmal für die 46 gefallenen Besatzungsmitglieder der Cheonan und gedachte ihrer.Die Verteidigung der Meere sei eine Aufgabe, die von den gestorbenen Kameraden zurückgelassen worden sei, sagte Park. Er habe jeden Moment das Gefühl, mit seinen Kameraden in die Schlacht zu ziehen.Die neue ROKS Cheonan ist eine Fregatte, die über Torpedos zur U-Boot-Abwehr und die modernste Ausrüstung zur Detektion verfügt.Der Kapitän und die etwa 100 Besatzungsmitglieder führen ihre Mission zum Schutz des Westmeers mit besonderer Entschlossenheit aus.