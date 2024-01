US-Aufklärungsflugzeug fliegt stundenlang über koreanischer Halbinsel

Photo : YONHAP News

Ein US-Aufklärungsflugzeug ist am Montag stundenlang über der koreanischen Halbinsel geflogen.Laut einer Website zur Flugverfolgung wurde ein Aufklärungsflugzeug vom Typ RC-135V Rivet Joint der US-Luftwaffe seit Montagvormittag über der koreanischen Halbinsel gesichtet. Das Flugzeug für Fernmeldeaufklärung kreiste mehr als fünf Stunden lang über dem Binnenland der Provinz Gangwon, der Provinz Gyeonggi und dem Westmeer vor Incheon.Der Einsatz erfolgte drei Tage, nachdem Nordkorea am 19. Januar gemeldet hatte, das Unterwasser-Atomwaffensystem „Haeil-5-23“ getestet zu haben.Die RC-135V ist ein hochmodernes Aufklärungsflugzeug, das mit fortschrittlichen elektronischen Sensoren Signale für die Vorbereitung eines Raketenstarts in einer Entfernung von mehreren Hundert Kilometern erfassen kann. Zu ihren Aufgaben zählt die Erkennung von Anzeichen für Nordkoreas Raketenstarts oder von bewaffneten Provokationen.Ein Flugzeug dieses Typs war auch am 4. und 17. Januar auf der koreanischen Halbinsel im Einsatz gewesen. Damals hatte es lediglich über dem Binnenland seine Flugspuren hinterlassen.