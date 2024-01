Ukrainischer Geheimdienstchef: Nordkorea wurde größter Waffenlieferant Russlands

Photo : YONHAP News

Nordkorea ist nach Angaben des Leiters des ukrainischen Verteidigungsgeheimdienstes derzeit größter Waffenlieferant Russlands.Laut der US-Nachrichtenwebsite Business Insider machte Kyrylo Budanow, Generalleutnant und Direktor des Militärnachrichtendienstes der Ukraine HUR, die entsprechende Äußerung.Dem Bericht zufolge sagte Budanow in einem Interview mit der britischen Zeitung „Financial Times“ am Sonntag (Ortszeit), dass Nordkorea eine beträchtliche Menge an Artilleriemunition geliefert habe.Ohne Nordkoreas Hilfe wäre Russlands Situation katastrophal gewesen, behauptete er.Er sagte weiter, Russland habe seit dem Einmarsch in die Ukraine aufgrund der westlichen Sanktionen Schwierigkeiten mit dem Qualitätsmanagement bei Waffen. Das sei der Grund, warum sich Russland für die Versorgung mit Waffen an andere Länder wende.