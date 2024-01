London schickt UN Satellitenaufnahmen von russischen Schiffen beim Verladen in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die britische Regierung hat bei den Vereinten Nationen Satellitenfotos eingereicht, auf denen russische Schiffe bei der Frachtverladung im nordkoreanischen Hafen von Rajin zu sehen sind.Das berichtete die britische Tageszeitung „Guardian“ am Montag (Ortszeit).London habe einem UN-Expertengremium entsprechende Satellitenfotos zur Verfügung gestellt, um eine offizielle Untersuchung von Waffengeschäften zwischen Nordkorea und Russland einzuleiten.In einem „Guardian“ vorliegenden unveröffentlichten britischen Bericht sind Aufnahmen zu sehen, wie zwischen September und Dezember letzten Jahres drei russische Schiffe, die Maia, Angara und Maria, im Hafen von Rajin mit Containern beladen werden.Laut dem Bericht fuhren die Schiffe zu russischen Häfen im Fernen Osten weiter. Was sich in den Containern befunden habe, könne nicht festgestellt werden.