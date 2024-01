Südkoreas Generalstab: Nordkorea feuerte mehrere Marschflugkörper ins Westmeer

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Mittwoch mehrere Marschflugkörper ins Westmeer gefeuert.Das teilte der Vereinigte Generalstab (JCS) in Südkorea mit. Die Starts erfolgten den Angaben zufolge um 7 Uhr, die genaueren Umstände würden zurzeit untersucht.Pjöngjang hatte vor wenigen Tagen angegeben, erfolgreich eine nukleare Unterwasser-Drohne getestet zu haben.Die Streitkräfte würden in enger Zusammenarbeit mit den USA mögliche Anzeichen für weitere Provokationen verfolgen und wachsam bleiben, hieß es in einer Kurznachricht des JCS an Reporter.Nordkorea hatte zuletzt im September des Vorjahres Marschflugkörper erprobt.