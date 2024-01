Putin wird Nordkorea wahrscheinlich nicht vor Präsidentschaftswahl im März besuchen

Photo : YONHAP News

Der russische Präsident Wladimir Putin wird dem Kreml zufolge Nordkorea wahrscheinlich nicht vor der Präsidentschaftswahl im März besuchen.Entsprechendes äußerte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag (Ortszeit) auf die Frage des Telegram-Nachrichtenkanals „Shot“, ob Putins Nordkorea-Besuch noch vor der Präsidentschaftswahl zwischen dem 15. und 17. März stattfinden könnte.Er verneinte dies und sagte, es handele sich um eher langfristige Pläne.Eine weitere Frage, ob Putin seine Nordkorea-Reise noch vor Ende März plane, vereinte Peskow.Putin hatte die Einladung von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un nach Nordkorea akzeptiert, als sie sich im vergangenen September in Russland getroffen hatten.Der nordkoreanische Staatsradio KCBS berichtete am Sonntag, dass Putin beim Treffen mit Außenministerin Choe Son-hui am 16. Januar in Moskau Bereitschaft zu einem baldigen Besuch in Nordkorea bekundet habe.