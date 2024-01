Koreanisches Schriftzeichen auf in Ukraine eingeschlagener Rakete entdeckt

Photo : YONHAP News

In der Ukraine ist ein mit einem koreanischen Schriftzeichen versehener Raketenteil gefunden worden.Das unterstreicht die Vermutung, dass Russland ballistische Raketen aus Nordkorea einsetzt, indem es gegen internationale Sanktionen zum Verbot eines Waffenhandels mit Nordkorea verstößt.Ein Raketentrümmerteil ist mit einem handgeschriebenen Zeichen beschriftet, das der koreanische Konsonant „ㅈ” (Jieut) zu sein scheint.Gefunden wurde der Überrest vom Conflict Armament Research (CAR), eine britische Organisation, die zu Waffenlieferungen ermittelt, am 11. Januar in der ukrainischen Stadt Charkiw.Auf dem Triebwerk und Batterien ist die Zahl 112 zu sehen.CAR analysierte, dass dies das Jahr 2023, Juche 112 nach der nordkoreanischen Jahreszählung, oder die „11. Februar-Fabrik“, eine Rüstungsfabrik unter dem Ryongsong Machine Complex bedeuten kann.Anhand des Triebwerks, des Flügels und des Bolzenmusters geht die Organisation davon aus, dass es sich um eine nordkoreanische Rakete vom Typ KN-23 oder KN-24 handelt.Die Organisation erklärte, dass nordkoreanische Raketen offensichtlich in der Ukraine eingesetzt worden seien. Das zeige Russlands Absicht, den Krieg in der Ukraine fortzusetzen.Es hieß auch, dass Russland nach der Einfuhr iranischer Drohnen im Jahr 2022 mit dem Einsatz ballistischer Raketen aus Nordkorea das internationale Nichtverbreitungsregime weiter untergraben werde.Die US-Regierung hatte zuvor am 4. Januar mitgeteilt, dass Russland nordkoreanische ballistische Raketen vermutlich vom Typ KN-23 auf die Ukraine abgefeuert habe.Die UN-Botschafter von über 40 Ländern, einschließlich Südkoreas, der USA und Japans, gaben am 22. Januar eine gemeinsame Erklärung ab, um nachdrücklich die Einstellung des Waffenhandels zwischen Nordkorea und Russland zu fordern. Beide Länder haben jedoch im Weltsicherheitsrat den Vorwurf des Waffenhandels zurückgewiesen.Es gab immer wieder Hinweise auf den Einsatz nordkoreanischer Waffen in Konfliktgebieten. Anfang dieses Monats wurden an einem Schauplatz des Konflikts zwischen Israel und der Hamas mit koreanischen Alphabeten beschriftete Raketen-Überreste gefunden.