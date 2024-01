Seoul empfiehlt Peking bei UN-Überprüfung Schutz nordkoreanischer Flüchtlinge

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat China empfohlen, hinsichtlich der Menschenrechte ungerecht behandelte nordkoreanische Flüchtlinge zu schützen und internationale Vorschriften einzuhalten.Die entsprechende Äußerung machte der Botschafter der südkoreanischen Vertretung in Genf, Yun Seong-deok, bei der Universellen Periodischen Überprüfung (UPR) der Menschenrechtslage in China am Dienstag (Ortszeit) im UN-Büro in Genf.Er unterbreitete die Empfehlung, Flüchtlingen, darunter denen aus Nordkorea, einen angemessenen Schutz zu bieten.Es ist das erste Mal, dass die südkoreanische Regierung bei der UPR Chinas die Menschenrechte nordkoreanischer Flüchtlinge thematisierte.Yun empfahl auch, die internationalen Normen, einschließlich des Grundsatzes der Nichtzurückweisung, zu achten. China sollte außerdem als Teil der Bemühungen zur Umsetzung des 1951 verabschiedeten Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge überprüfen, ein eigenes Flüchtlingsgesetz einzuführen.Die 193 Mitglieder der Vereinten Nationen sollen sich regelmäßig der Universellen Periodischen Überprüfung (Universal Periodic Review) unterziehen. Dabei wird ihre Menschenrechtslage von anderen Mitgliedsländern überprüft und auch kontrolliert, ob die Empfehlungen umgesetzt worden sind. Südkorea hatte sich letztes Jahr der Überprüfung unterzogen.Nordkorea lobte bei dem Treffen die Menschenrechtssituation in China. Nordkoreas stellvertretender Botschafter in Genf, Pang Kwang-hyok, sagte, China habe durch die Modernisierung gleiche Menschenrechte für alle und Wohlstand erreicht.