Bericht: Bau von Atomtestgelände Punggye-ri in Nordkorea vermutlich vor fast 40 Jahren begonnen

Photo : YONHAP News

Eine Analyse legt nahe, dass der Bau des nordkoreanischen Atomtestgeländes Punggye-ri bereits 1985 oder 1986 begonnen hatte.Das schrieb die auf Nordkorea spezialisierte Website „Beyond Parallel“ der US-Denkfabrik Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS) am Dienstag (Ortszeit) anhand von Satellitenaufnahmen. Dabei handelt es sich um neulich vom US-Geheimdienst CIA freigegebene Satellitenaufnahmen.Auf einem vom Satelliten KH-9 aufgenommenen CIA-Satellitenbild vom 4. Oktober 1984 gibt es noch keine Hinweise auf den Bau der Anlage oder die Verbesserung unasphaltierter Straßen. Auf einer vom französischen kommerziellen Satelliten SPOT 1 gemachten Aufnahme vom 23. September 1987 ist dagegen zu sehen, dass eine verbesserte unasphaltierte Straße gebaut wurde, die zum Portal des späteren Tunnels Nummer 1 führt. Es wurden offenbar erhebliche Aushubarbeiten durchgeführt, das belegt eine große Abraumhalde in der Umgebung.Zu diesem Zeitpunkt begann offenbar auch der Aushub des Tunnels Nr. 2, weil auch im westlichen Tal der Anlage in Punggye-ri eine Abraumhalde entstand.Auf der Aufnahme von 1984 sind lediglich landwirtschaftliche Flächen auf einem Hügel und entlang eines Flusses zu sehen. Auf dem drei Jahre später aufgenommenen Foto lässt sich die allmähliche Entwicklung erkennen, die ersten Phasen der Entwicklung eines Wohngebiets und des Aushubs für das spätere Kommandozentrum.Die weiteren Entwicklungen auf dem Testgelände Punggye-ri ab September 1987 bis November 2002, dem Beginn der hochauflösenden kommerziellen Satellitenaufnahmen, könnten wahrscheinlich erst nach der Freigabe weiterer Geheimdienstdokumente geklärt werden, so Beyond Parallel.Nordkorea hatte am 9. Oktober 2006 im Tunnel Nr. 1 der Testanlage Punggye-ri seinen allerersten Atomtest unternommen. Die folgenden fünf Tests wurden im Tunnel Nr. 2 durchgeführt.