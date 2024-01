Nordkorea testete nach eigenen Angaben neuen Marschflugkörper

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach eigenen Angaben einen neuartigen Marschflugkörper getestet.KCNA, die staatliche Nachrichtenagentur des kommunistischen Landes, berichtete am Mittwoch, dass es sich um einen strategischen Marschflugkörper vom Typ Bulhwasal-3-31 handele.Die Raketenbehörde des Landes bezeichnete demnach den Test als Teil eines Prozesses der unermüdlichen Verbesserung des Waffensystems. Die ihr unterstellten Forschungsinstitute widmeten sich laufend und pflichtbewusst solchen Aktivitäten, hieß es weiter.Das südkoreanische Militär hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass Nordkorea gegen 7 Uhr mehrere Flugkörper ins Westmeer abgefeuert habe. Zurzeit werden die Unterschiede zwischen der neuen Rakete und ihren Vorgängern Hwasal-1 und Hwasal-2 ermittelt.Den nordkoreanischen Angaben zufolge hat der Test am Mittwoch die Sicherheit der Nachbarstaaten in keiner Weise beeinträchtigt.Der Test von Marschflugkörpern durch Nordkorea ist kein Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrates, die Nordkorea die Starts sowie Tests ballistischer Raketen untersagen.