China lehnt Südkoreas Ratschlag zu Umgang mit Flüchtlingen ab

Photo : KBS News

China hat Südkoreas Ratschlag für einen besseren Schutz der Menschenrechte nordkoreanischer Flüchtlinge abgelehnt.China gehe mit der Frage der geflüchteten Nordkoreaner gemäß nationalen und internationalen Gesetzen sowie humanitären Prinzipien um, sagte Außenamtssprecher Wang Wenbin am Mittwoch in Peking.Er war von der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap News um einen Kommentar zu Seouls Ratschlag in einer Sitzung der Vereinten Nationen gebeten worden, stärker auf den Schutz der Menschenrechte von Flüchtlingen zu achten.Der Sprecher erläuterte, dass aus wirtschaftlichen Gründen illegal in China eingereiste Personen nicht als Flüchtlinge betrachtet würden.China hatte auch zuvor angesichts Kritik die Position vertreten, dass mit Flüchtlingen im Einklang mit den Gesetzen verfahren werde. Südkorea hatte bereits im vergangenen Oktober moniert, dass Peking zahlreiche Nordkoreaner gegen ihren Willen in die Heimat zurückschickte.Südkoreas Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf, Yun Seong-deok, hatte am Dienstag von Peking gefordert, Flüchtlingen aus dem Ausland, einschließlich denen aus Nordkorea, einen besseren Schutz und mehr humanitäre Unterstützung anzubieten.Die Kritik wurde im Rahmen des Prüfverfahrens Universal Periodic Review des UN-Menschenrechtsrats vorgebracht.