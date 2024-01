Nordkorea erbeutete letztes Jahr Kryptowährungen von 20 Krypto-Plattformen

Photo : YONHAP News

Nordkoreanische Hackergruppen haben laut einem Bericht letztes Jahr mehr Krypto-Plattformen als je zuvor angegriffen.Einem am Mittwoch (Ortszeit) vom Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis veröffentlichten Bericht zufolge drangen mit Nordkorea verbundene Hackergruppen im vergangenen Jahr in weltweit 20 Krypto-Plattformen ein.Das übertrifft die Zahl aus dem Jahr 2022, damals waren es 15. Das stellt den höchsten Wert seit Beginn der Sammlung von Daten über Kryptowährungsdiebstähle durch Nordkorea im Jahr 2016 dar.In dem Bericht wird der Gesamtbetrag der letztes Jahr von Hackern in Verbindung mit Nordkorea gestohlenen Kryptowährungen auf etwas über eine Milliarde Dollar geschätzt. Das liegt unter dem Volumen von 2022, das 1,7 Milliarden Dollar betrug.Chainalysis schrieb, die Zahl der mit Nordkorea zusammenhängenden Hackerattacken habe in den letzten Jahren zugenommen. Gruppierungen wie Kimsuky und Lazarus Group griffen zu verschiedenen bösartigen Taktiken, um große Mengen an Krypto-Vermögenswerten zu erbeuten.Die US-Bundesermittlungsbehörde FBI hatte im vergangenen September bekannt gegeben, dass Lazarus Group von Stake.com, einer Online-Casino- und Wettplattform, virtuelle Währungen im Wert von 41 Millionen Dollar gestohlen habe.