Russischer Außenminister macht Südkorea, USA und Japan für zunehmende Spannungen verantwortlich

Photo : YONHAP News

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat Südkorea, die USA und Japan für die zunehmenden militärischen Spannungen auf der koreanischen Halbinsel verantwortlich gemacht.Man sehe, dass Südkorea, die USA und Japan einen neuen Militärblock bildeten, sagte Lawrow am Mittwoch (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz im UN-Hauptquartier in New York. Sie hätten groß angelegte Militärübungen durchgeführt, mit dem ausdrücklichen Ziel, sich auf einen Krieg mit Nordkorea vorzubereiten.Die Rhetorik Südkoreas gegenüber Pjöngjang sei schlagartig noch feindseliger geworden. Auch in Japan sei eine aggressive Rhetorik zu vernehmen, kritisierte er.