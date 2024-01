Präsident Yoon sagt der Weltbank Ausweitung südkoreanischer Entwicklungshilfe zu

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat bei seinem Treffen mit dem Präsidenten der Weltbank Ajay Banga eine großzügige Ausweitung der Hilfen für Entwicklungsländer in Aussicht gestellt.Bei dem Gespräch in Seoul am Donnerstag sagte Yoon, Südkorea wolle seinen Aufgaben als global ausgerichteter Staat vollumfänglich nachkommen.Er wies darauf hin, dass Südkorea in der Vergangenheit mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft aus der Armut herausfinden und eine sichtbare wirtschaftliche Entwicklung erreichen konnte.Banga hieß die Zusage Yoons willkommen. Südkoreas Erfahrungen, innerhalb von einer Generation vom Nehmer- zum Geberstaat zu werden, seien maßgebend für Entwicklungsländer, sagte der Weltbankchef.