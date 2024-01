Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat am Donnerstag kaum verändert geschlossen.Der Hauptindex Kospi legte um 0,03 Prozent auf 2.470,34 Zähler zu.Starke Bilanzen von Hyundai Motor und dem Tochterunternehmen Kia verhalfen der Börse laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap ins Plus.