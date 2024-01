Pentagon: Nordkoreas Waffenlieferungen an Russland könnten Krieg in Ukraine verlängern

Photo : YONHAP News

Eine Sprecherin des US-Verteidigungsministeriums hat die Befürchtung geäußert, dass der Krieg in der Ukraine aufgrund der Waffenhilfe Nordkoreas für Russland in die Länge gezogen werden könnte.Entsprechendes äußerte die stellvertretende Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh am Donnerstag(Ortszeit) auf die Frage, ob Nordkoreas Hilfe für Russland den Krieg verlängern könnte, während die USA aufgrund mangelnden Budgets ihre Hilfe für die Ukraine eingestellt hätten.Sie bejahte die Frage und sagte, Washington sei sehr besorgt über die Beziehungen zwischen Russland und Nordkorea.Die USA wollten die Ukraine weiter unterstützen. Das gehe jedoch nicht, sollte der Kongress kein zusätzliches Sicherheitsbudget verabschieden, sagte sie weiter.Die US-Regierung konnte wegen der fehlenden Bereitstellung zusätzlicher Mittel durch den Kongress seit Ende letzten Jahres der Ukraine keine weitere Hilfe zukommen lassen.