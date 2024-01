PPP-Abgeordnete Bae Hyun-jin von Teenager angegriffen

Photo : YONHAP News

Die Abgeordnete der regierenden Partei Macht des Volks (PPP), Bae Hyun-jin, ist am Donnerstag von einem Teenager attackiert worden.Nach dem Angriff in Seoul wurde Bae in ein Universitätsklinikum in der Nähe gebracht. Nach erster Hilfe wird sie dort stationär versorgt.Der Verdächtige wurde an Ort und Stelle ergriffen und soll ein Mittelschüler sein. Die Polizei verhörte ihn in Anwesenheit eines Vormunds, um die Umstände und das Tatmotiv zu ermitteln.Laut Aufnahmen von Überwachungskameras und Baes Mitarbeiter war die Politikerin allein in einem Gebäude, als sie dem Verdächtigen begegnete. Dieser ging auf Bae zu und sprach sie an. Dann schlug er ihr mit einem Stein auf den Kopf, und zwar 15 Mal innerhalb von etwa zehn Sekunden.Regierungspartei und Oppositionslager verurteilten einstimmig, dass ein weiterer Politiker nach der Attacke auf den Vorsitzenden der oppositionellen Minjoo-Partei, Lee Jae-myung, Anfang Januar angegriffen wurde.Das Präsidialamt gab am Donnerstagabend eine Stellungnahme ab und betonte darin, dass der Vorfall inakzeptabel sei. Das Amt forderte eine strenge Untersuchung.