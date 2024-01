Chinesischer Vizeaußenminister besucht Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der chinesische Vizeaußenminister Sun Weidong ist laut einem nordkoreanischen Medienbericht nach Nordkorea gereist.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Freitag, dass eine von Sun geleitete Delegation des chinesischen Außenministeriums am Donnerstag in Pjöngjang eingetroffen sei. Sie sei über die Grenzstadt Sinuiju gereist.Beide Seiten werden voraussichtlich über Maßnahmen zur Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen anlässlich des 75. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen in diesem Jahr diskutieren, darunter die Verstärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit.Sun hatte im vergangenen Dezember mit dem nordkoreanischen Vizeaußenminister Pak Myong-ho Gespräche geführt, als dieser Peking besucht hatte.Es gilt als möglich, dass Sun Machthaber Kim Jong-un und weiteren Spitzenbeamten Höflichkeitsbesuche abstatten wird.