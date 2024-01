Umfrage: Präsident Yoon verliert zweite Woche in Folge an Zustimmung

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat laut einer Umfrage die zweite Woche in Folge an Zustimmung in der Bevölkerung verloren.Laut am Freitag veröffentlichten Ergebnissen einer von Gallup Korea durchgeführten Umfrage bewerteten 31 Prozent der Befragten Yoons Arbeit positiv. Befragt wurden vom 23. bis 25. Januar (4. Januarwoche) landesweit 1.001 Personen im Alter von 18 Jahren und älter.Der Zustimmungswert fiel verglichen mit der dritten Januarwoche um einen Prozentpunkt. Damit verlor Yoon die zweite Woche in Folge an Beliebtheit.63 Prozent sprachen von einer schlechten Arbeit. Der Anteil kletterte gegenüber der letzten Umfrage um fünf Prozentpunkte.Als Grund für die negative Einschätzung nannten 16 Prozent die Unzufriedenheit mit der Wirtschaftspolitik. Dahinter folgte mangelnde Kommunikation mit elf Prozent.Laut Gallup Korea stieg das Problem um die First Lady Kim Keon-hee mit neun Prozent auf die ersten Plätze auf.Häufigster Grund für die positive Bewertung war Diplomatie mit 21 Prozent, gefolgt von der Wirtschaftspolitik mit neun Prozent.Unter den Parteien kam die regierende Partei Macht des Volks die dritte Woche in Folge auf 36 Prozent Zustimmung. Die oppositionelle Minjoo-Partei verbesserte sich um zwei Prozentpunkte auf 35 Prozent.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten. Die Befragung erfolgte mittels virtueller Handynummern. Die Rücklaufquote liegt bei 16,7 Prozent.Details können auf der Webseite der Nationalen Beratungskommission für Wahlumfragen eingesehen werden.