CEO von OpenAI besucht Südkorea

Photo : YONHAP News

Sam Altman, CEO von OpenAI, Entwickler des KI-gestützten Chatbots ChatGPT, ist nach Südkorea gekommen.Nach Branchenangaben am Freitag traf Altman am späten Donnerstagabend in Südkorea ein. Am Freitagvormittag habe er die Halbleiterfabrik von Samsung Electronics in Pyeongtaek besucht.Er traft dabei Kyung Kye-hyun, Chef der Device Solutions Division von Samsung, und weitere Führungskräfte im Foundry- und dem Speichergeschäft getroffen.Im Anschluss kam Altman mit dem Präsidenten von SK Hynix, Kwak Noh-jung zusammen.Altmans Südkorea-Besuch ist besonders bemerkenswert, weil er in letzter Zeit am Aufbau einer KI-Halbleiter-Allianz mit globalen Unternehmen arbeitet. OpenAI strebt die Entwicklung eigener KI-Halbleiter an, um die Abhängigkeit vom US-amerikanischen Halbleiterunternehmen Nvidia zu senken, das den Markt für KI-Halbleiter im Griff hat.