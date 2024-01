Reiskonsum halbiert sich letztes Jahr verglichen mit vor 30 Jahren

Photo : YONHAP News

Der jährliche Pro-Kopf-Reiskonsum in Südkorea ist letztes Jahr auf die Hälfte des Niveaus vor 30 Jahren gefallen.Entsprechende Daten aus einer Untersuchung zum Getreidekonsum 2023 veröffentlichte das Statistikamt am Freitag.Demnach betrug der Pro-Kopf-Verbrauch von Reis im vergangenen Jahr 56,4 Kilogramm. Das sind gegenüber dem Vorjahr 0,6 Prozent (0,3 Kilo) weniger.Der Wert entspricht etwa der Hälfte des Pro-Kopf-Konsums im Jahr 1993, der bei 110,2 Kilo lag.Der Pro-Kopf-Reiskonsum im Tagesschnitt belief sich letztes Jahr auf 154,6 Gramm, was etwa eineinhalb Schalen Reis entspricht.Im vergangenen Jahr wurden unterdessen 18,2 Prozent mehr Reis als 2022 für die Herstellung von Lebensmitteln und Getränken verwendet.Nach Wirtschaftszweigen betrachtet, verzeichnete der Reisverbrauch für Spiritus mit 61,9 Prozent den kräftigsten Zuwachs. Auch für die Produktion von Süßwaren, Kakaoprodukten sowie Soßen wurde mehr Reis verwendet.