Politik Südkorea verbucht 2023 erstmals seit 25 Jahren geringeres Wirtschaftswachstum als Japan

Südkoreas Wirtschaft ist im vergangenen Jahr allem Anschein nach geringer gewachsen als die japanische.



Die südkoreanische Zentralbank Bank of Korea gab am Donnerstag bekannt, dass das reale Bruttoinlandsprodukt des Landes im vergangenen Jahr um 1,4 Prozent zugelegt habe.



Japans Wirtschaftswachstum im vergangenen Jahr liegt zwar noch nicht offiziell vor. Aber der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet mit einem zweiprozentigen Wachstum für Japan.



Es ist das erste Mal seit 1998, dass Südkorea beim Wirtschaftswachstum hinter Japan liegt.



Die japanische Zeitung „Nihon Keizai Shimbun“ analysierte angesichts des höheren Wirtschaftswachstums Japans als das Südkoreas, dass strukturelle Probleme der koreanischen Wirtschaft nun in Erscheinung träten, die wie der Halbleiterabschwung nicht einmalig seien.



Die exportorientierte Wirtschaft Südkoreas habe seit der Asienkrise 1997 vom Wirtschaftswachstum in China profitiert. Aufgrund der Technologieverbesserung im chinesischen Verarbeitungsgewerbe könne die Wettbewerbsfähigkeit der koreanischen Industrie jedoch sehr wahrscheinlich nachlassen, hieß es.



Der IWF prognostizierte, dass Südkoreas Wirtschaftswachstum in den 2020er Jahren weiter sinken werde, nachdem die Wachstumsrate von durchschnittlich über vier Prozent in den 2000er Jahren in den Zwei-Prozent-Bereich in den 2010er Jahren gefallen war.