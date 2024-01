USA bekräftigen Engagement für Verteidigung Südkoreas nach Nordkoreas Raketentest

Photo : YONHAP News

Die USA haben ihr Engagement für die Verteidigung Südkoreas nach dem Teststart eines neuartigen Marschflugkörpers durch Nordkorea bekräftigt.Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums sagte am Sonntag, die USA seien sich der Bedrohung durch die Militärprogramme des Regimes bewusst. Sie hätten zudem ihre Verpflichtung zur Verteidigung Südkoreas und Japans sowie zur Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität in der Region deutlich gemacht.Die USA beobachten die Aktivitäten Nordkoreas und werden weiterhin in enger Kooperation mit Südkorea und Japan zur Bekämpfung nordkoreanischer Bedrohungen zusammenarbeiten, so der Sprecher weiter.Ein Sprecher des US-Außenministeriums erklärte, Nordkorea habe zunehmend bedrohliche und unverantwortliche militärische Aktivitäten wie Raketenstarts unternommen.Er forderte Nordkorea zu einer ernsthaften und nachhaltigen, diplomatischen Vorgehensweise auf.Der Start erfolgte nur vier Tage nach dem Test eines neuen strategischen Marschflugkörpers vom Typ Bulhwasal-3-31.