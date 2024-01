Japanische Präfektur will Denkmal für koreanische Zwangsarbeiter entfernen

Photo : YONHAP News

Die japanische Präfektur Gunma will ein Denkmal für koreanische Zwangsarbeiter entfernen.Laut Bürgergruppen und lokalen Medien plant die Präfekturregierung von Gunma, am heutigen Montag mit der Entfernung zu beginnen und sie bis zum 11. Februar abzuschließen.Das Denkmal wurde 2004 in einem Park in Gunma errichtet, um der Koreaner zu gedenken, die während des Pazifikkriegs für die Arbeit in der Präfektur zwangsrekrutiert worden und gestorben waren.Die Behörden von Gunma lehnten jedoch die Erneuerung der Aufstellungsgenehmigung mit der Begründung ab, dass ein Teilnehmer einer Gedenkfeier vor dem Denkmal im Jahr 2012 den Ausdruck „Zwangsverschleppung“ verwendet hatte.Der Oberste Gerichtshof Japans hat später das Urteil bestätigt, nach dem die Entscheidung der Präfekturregierung rechtmäßig gewesen sei.150 Menschen, darunter auch Vertreter von Bürgergruppen, legten am Sonntag aus Protest gegen den Abriss Blumen am Denkmal nieder.