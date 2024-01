Südkorea weist russische Warnung über Ukraine-Hilfe zurück

Photo : YONHAP News

Südkorea hat die russische Warnung über die Ukraine-Hilfe zurückgewiesen.Russland hatte wegen jüngster Äußerungen des südkoreanischen Verteidigungsministers vor einem möglichen Zusammenbruch der bilateralen Beziehungen gewarnt.Seoul warne, dass die künftige Haltung Russlands bei der Verwaltung der südkoreanisch-russischen Beziehungen sehr wichtig sein werde, sagte ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums am Sonntag.Die Regierung halte an der Position fest, dass sie der Ukraine keine tödlichen Waffen zur Verfügung stellen werde. Sie beobachte die Entwicklungen der russisch-nordkoreanischen Militärkooperation in letzter Zeit und deren mögliche Auswirkungen auf die Sicherheit Südkoreas genau, teilte der Beamte weiter mit.In einem Medieninterview am 22. Januar hatte Verteidigungsminister Shin Won-sik hinsichtlich der Militärhilfe für die Ukraine gesagt, er glaube, dass man als Mitglied der freien Welt zu einer aktiven Unterstützung verpflichtet sei. Er unterstütze jedoch die Politik der Regierung, sich auf die Bereitstellung von nicht-tödlichen Waffen und humanitäre Hilfe zu konzentrieren.