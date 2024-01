USA und China beenden hochrangige Gespräche

Photo : YONHAP News

Die USA und China haben am Samstag ihre zweitägigen hochrangigen Gespräche beendet.Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, und der chinesische Außenminister Wang Yi trafen am Freitag und Samstag in Bangkok zusammen.Laut einem hochrangigen US-Beamten äußerte sich Sullivan dabei besorgt über die jüngsten Waffentests Nordkoreas und die Vertiefung der russisch-nordkoreanischen Beziehungen. Er habe China zu einer Rolle aufgefordert.Die Aufmerksamkeit wird darauf gerichtet, ob Peking angesichts der Bedrohung aus Nordkorea einen Einfluss ausüben wird.Das chinesische Außenministerium veröffentlichte ein offizielles Erläuterungspapier zu dem Treffen. Ein beträchtlicher Teil des Materials wurde der Forderung nach einer Rolle der USA in der Taiwan-Frage gewidmet.Das Weiße Haus bekräftigte diesbezüglich seine bisherige Position, dass es die Unabhängigkeit Taiwans nicht unterstütze.Es wird erwartet, dass weitere hochrangige Treffen zwischen Washington und Peking in wichtigen Bereichen bald folgen werden.