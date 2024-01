Lee Nak-yon und aus DP ausgetretene Abgeordnete wollen gemeinsame Partei gründen

Photo : YONHAP News

Der ehemalige Chef der Minjoo-Partei DP Lee Nak-yon und einige aus der DP ausgetretene Abgeordnete haben sich auf die gemeinsame Gründung einer politischen Partei geeinigt.Der ehemalige Parteichef und die gegen den derzeitigen Parteichef Lee Jae-myung opponierenden Abgeordneten vereinbarten, den Gründungsparteitag der „Reformpartei der Zukunft“ am 4. Februar abzuhalten.Zuvor hatten am 24. Januar die vom ehemaligen Chef der regierenden Partei Macht des Volks (PPP), Lee Jun-seok, gegründete „Neue Reformpartei“ und die von der Parlamentarierin Yang Hyang-ja gegründete „Partei Hoffnung für Korea“ ihre Zusammenlegung vereinbart.Die Zusammenlegung von politischen Gruppierungen außerhalb der beiden großen Parteien gewinnt nun an Tempo. Es gibt jedoch viele Aufgaben zu bewältigen, darunter ideologische Differenzen und die Verteilung des Nominierungsrechts für die Parlamentswahlen.Einige Beobachter wollen im Streit um die Vorherrschaft zwischen Lee Nak-yon und Lee Jun-seok einen entscheidenden Faktor sehen.