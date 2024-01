Notenbank: Faktoren der Preisinstabilität bestehen weiterhin

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung der südkoreanischen Zentralbank bestehen weiterhin Faktoren der Preisinstabilität.Die Abteilung für die Geldpolitik der Bank of Korea teilte heute mit, es lasse sich vor allem an den Inflationserwartungen erkennen, dass noch Faktoren von Preisanpassungen fortbestünden. Zudem gebe es immer noch Spielraum für zusätzliche Kostenschocks.Das heißt, dass die Inflationserwartungen von Wirtschaftsteilnehmern erneut stimuliert werden könnten, sollten die Preispolitik der Regierung beendet oder aufgeschobene Erhöhungen öffentlicher Abgaben vorgenommen werden.Die Notenbank erklärte, dass der gescheiterte Eintritt in die Phase stabiler Preise in den meisten Fällen auf die Unvorsichtigkeit gegenüber dem Risiko in der letzten Stufe (last mile) zurückgeführt werde.Die Zentralbank warnte davor, zeitweiligen positiven Signalen einiger Preisindikatoren zu viel Bedeutung beizumessen. Sie forderte, die Bemühungen fortzusetzen, um tendenzielle Entwicklungen verschiedener Indikatoren umfassend zu bewerten.