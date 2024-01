Nationaler Sicherheitsberater der USA und Nato-Chef äußern sich besorgt über nordkoreanisch-russischen Waffenhandel

Photo : YONHAP News

Der nationale Sicherheitsberater der USA Jake Sullivan und der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg haben sich über den Waffenhandel zwischen Nordkorea und Russland besorgt geäußert.Sullivan und Stoltenberg brachten beim Gespräch in Washington außerdem ihre Besorgnis über den russischen Einsatz nordkoreanischer Rüstungsgüter gegen die Ukraine zum Ausdruck, so das Weiße Haus am Montag.Beide Seiten hätten auch die Pläne für den NATO-Gipfel im Juli in Washington besprochen.Dabei seien das gemeinsame Engagement für die militärische Bereitschaft und die Verteidigung des NATO-Gebiets unterstrichen worden.Das Weiße Haus fügte hinzu, dass der NATO-Generalsekretär die uneingeschränkte Unterstützung des Bündnisses für die Ukraine bekräftigt habe.