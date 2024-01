NATO-Chef: Russlands Sieg im Krieg könnte zu Gewaltanwendung durch Nordkorea und China führen

Photo : YONHAP News

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat vor der Gefahr gewarnt, dass ein russischer Sieg im Krieg gegen die Ukraine zur Anwendung von Gewalt durch Nordkorea führen könnte.Die entsprechende Äußerung machte Stoltenberg auf einer gemeinsamen Pressekonferenz im Anschluss an sein Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken am Montag (Ortszeit) in Washington.Ein russischer Sieg würde den Iran, Nordkorea und China ermutigen. Das habe einen großen Einfluss auf die Sicherheit Europas und die der USA, sagte er.Er sei zuversichtlich, dass die NATO-Bündnispartner, einschließlich der USA, die Ukraine weiterhin unterstützen würden. Denn dies liege im eigenen Interesse, hieß es.Stoltenberg betonte weiter, es wäre eine Tragödie für die Ukrainer, sollte Präsident Putin gewinnen. Aber es würde auch die Welt noch gefährlicher machen. Es werde andere autoritäre Führer, nicht nur Putin, sondern auch Nordkorea, Iran und China, ermutigen, Gewalt anzuwenden.