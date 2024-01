Yoon: Regierung wird Unterlagen für 1.500 Verwaltungsdienste digitalisieren

Photo : YONHAP News

Die Regierung wird erforderliche Unterlagen für rund 1.500 Verwaltungsdienste in den nächsten drei Jahren vollständig digitalisieren.Das stellte Präsident Yoon Suk Yeol heute bei einer öffentlichen Diskussion in Pangyo südlich der Hauptstadt Seoul in Aussicht.Die Digitalisierung verändere das Leben, aber zu bewältigende Aufgaben entstünden ebenso schnell. Für Selbstständige und Kleinunternehmer stellten Verwaltungsarbeiten eine große Belastung dar, sagte er.Yoon versprach, die Barrieren zwischen den Ministerien im Bereich der digitalen Verwaltung abzubauen. Die Regierung werde zerstreute Informationen und Daten zusammenbringen und einen bequemen, maßgeschneiderten Service aus einer Hand anbieten.