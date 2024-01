Nordkorea dementiert Waffenlieferungen an Russland

Nordkorea hat vor den Vereinten Nationen den Vorwurf zurückgewiesen, ballistische Raketen an Russland geliefert zu haben.Das Land wiederholte zudem die Behauptung, dass sein Atomwaffen- sowie Raktenentwicklungsprogram die Ausübung des Rechts auf Selbstverteidigung darstellten.Entsprechendes äußerte der Stellvertreter des ständigen Vertreters Nordkoreas beim UN-Büro in Genf, Pang Kwang-hyok, am Dienstag (Ortszeit) auf der UN-Abrüstungskonferenz in Genf.Nordkoreas Waffenlieferungen an Russland existierten nicht. Es bestehe keine Notwendigkeit, auf jede der von den USA fabrizierten, haltlosen Anschuldigungen zu reagieren, sagte er.Der Diplomat kritisierte darüber hinaus südkoreanisch-US-amerikanische Militärübungen und die Gründung der Nuklearen Beratungsgruppe beider Länder NCG. Solange die USA, die weltgrößte Atommacht, ihre feindselige Politik gegenüber Nordkorea nicht aufgeben würden, werde Nordkorea seinen Kurs zur Stärkung der Atomstreitkräfte für die Selbstverteidigung nicht stoppen, sondern beschleunigen.Yoon Seong-mee, Südkoreas Vertreterin bei der UN-Abrüstungskonferenz konterte daraufhin, es sei bedauerlich, dass man gezwungen sei, auf die haltlosen Anschuldigungen und Sophisterei Nordkoreas zu reagieren.Sie forderte Nordkorea auf, die vereinten und wiederholten Forderungen der internationalen Gemeinschaft nach einer sofortigen Einstellung aller Provokationen und der Rückkehr zu Denuklearisierungsgesprächen zu beachten.