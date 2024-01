US-Sicherheitsberater der USA betont Bedeutung trilateraler Kooperation mit Südkorea und Japan

Photo : YONHAP News

Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, hat dietrilaterale Zusammenarbeit mit Südkorea und Japan als eine "Vision für die Welt" bezeichnet.Bei der trilateralen Partnerschaft gehe es nicht um bestimmte Staaten wie China oder Nordkorea. Sie entwickle sich zu einer Partnerschaft, die sich mit wichtigen Angelegenheiten auf der ganzen Welt beschäftige, sagte Sullivan am Dienstag (Ortszeit) auf einem von der US-Denkfabrik Council on Foreign Relations veranstalteten Forum.Sullivan nannte die Kooperation der drei Staaten in der Ukraine-Hilfe als Beispiel. Der japanische Premierminister Kishida habe seine Stimme erhoben, um zu erklären, dass die Ukraine-Frage auch für den Indopazifik von Bedeutung sei. Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol habe dies gestützt, hieß es.Es handele sich um eine beeindruckende Partnerschaft von drei Ländern mit gemeinsamen Werten und enormen Kapazitäten in den Bereichen Wirtschaft, Technologie, nationale Sicherheit und globale Reichweite, schätzte Sullivan ein.