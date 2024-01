Südkoreaner und Japaner stellten 2023 gegenseitig größte Touristengruppe dar

Photo : YONHAP News

Südkoreaner und Japaner haben 2023 gegenseitig die größte Touristengruppe dargestellt.Nach Angaben der Koreanischen Zentrale für Tourismus (KTO) und der Japanischen Fremdenverkehrszentrale (JNTO) am Mittwoch reisten 2,32 Millionen japanische Touristen im Jahr 2023 nach Südkorea. Sie machten damit 21 Prozent sämtlicher ausländischer Touristen in Südkorea aus.Japanern, der größten Touristengruppe, folgten Chinesen mit 2,02 Millionen Touristen.Es ist das erste Mal seit 2012, dass Japan die Tabelle der Herkunftsländer der ausländischen Touristen in Südkorea anführte.China hielt sich bis 2020 stets an erster Stelle, seitdem es 2013 Japan übertroffen hatte.Unterdessen bildeten südkoreanische Touristen die größte Gruppe unter den ausländischen Touristen in Japan im vergangenen Jahr.Von insgesamt 25,07 Millionen ausländischen Besuchern in Japan machten Südkoreaner mit 6,96 Millionen einen Anteil von 27,8 Prozent aus.Der rege Austausch im Tourismusbereich zwischen Südkorea und Japan wird unter anderem auf die zugenommenen Flugverbindungen zwischen beiden Ländern nach den Lockerungen der Corona-bedingten Einreisebeschränkungen zurückgeführt.Eine Rolle spielt auch die Verbesserung der bilateralen Beziehungen anlässlich des Spitzentreffens zwischen Präsident Yoon Suk Yeol und Premierminister Fumio Kishida im März letzten Jahres.Zur Zunahme der Reisen von Südkoreanern nach Japan trug auch der schwache Yen bei. Die gestiegene Zahl japanischer Besucher in Südkorea wird außerdem auf die Beliebtheit der koreanischen Popkultur zurückgeführt.