Kubas neuer Botschafter in Nordkorea tritt Amt an

Kubas neuer Botschafter in Nordkorea hat seine Arbeit in Pjöngjang aufgenommen.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Donnerstag, dass Machthaber Kim Jong-un das vom kubanischen Präsidenten Miguel Díaz-Canel geschickte Beglaubigungsschreiben des neuen Botschafters überreicht worden sei.Nordkorea hatte letztes Jahr seine 2020 aufgrund der Corona-Pandemie dichtgemachten Grenzen wieder geöffnet. Seitdem haben einige nicht-westliche Länder wieder die Arbeit ihrer Vertretungen in Nordkorea aufgenommen.Kuba ist nach China und der Mongolei offenbar das dritte Land, das nach der Pandemie Nordkorea das Beglaubigungsschreiben seines neuen Botschafters überreicht hat.Laut Informationen wird Nicaragua, ein antiamerikanischer Staat in Zentralamerika, bald eine Vertretung in Nordkorea eröffnen.