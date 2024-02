Südkoreas Ausfuhren im Januar um 18 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Ausfuhren sind im Januar den vierten Monat in Folge gestiegen.Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie am Donnerstag legte das Exportvolumen im Januar gegenüber dem Vorjahr um 18 Prozent auf 54,69 Milliarden Dollar zu.Das Ergebnis wird auf den Exportzuwachs bei 13 der 15 wichtigsten Exportgüter zurückgeführt. Die Halbleiterexporte wuchsen um 56,2 Prozent, damit so stark wie seit 73 Monaten nicht mehr.Die Automobilexporte stiegen um 24,8 Prozent, damit wurde den 19. Monat in Folge ein Zuwachs verzeichnet. Zudem wurde mit einem Exportvolumen von 6,2 Milliarden Dollar ein neuer Januarrekord erzielt.Die Lieferungen an China, größtes Abnehmerland für Ausfuhren aus Südkorea, nahmen gegenüber dem Vorjahr um 16,1 Prozent auf 10,7 Milliarden Dollar zu. Es wurde erstmals seit 20 Monaten ein Plus verbucht.Die Exporte in die USA stiegen den sechsten Monat in Folge, und zwar verglichen mit dem Vorjahr um 26,9 Prozent.Die Einfuhren schrumpften im Januar gegenüber dem Vorjahr um 7,8 Prozent auf 54,39 Milliarden Dollar.